БДИПЧ считает нападение в Шарлоттсвилле преступлением на почве ненависти

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле

ВЕНА, 15 авг — РИА Новости. Власти США обязаны провести полное расследование всех обстоятельств наезда на людей в американском Шарлоттсвилле, не исключая возможный мотив ненависти, считает директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингиборг Сульрун Гисладоттир.

"Это нападение имело место в атмосфере расистской, ксенофобской и антисемитской речи и демонстрирует опасность такой нетерпимой риторики, которая становится подстрекательством к насильственным преступлениям… Власти США должны также полностью расследовать возможные мотивы ненависти за этим нападением и рассмотреть это убийство как преступление на почве ненависти, если доказательства подтвердят такое обвинение", — говорится в распространенном во вторник заявлении директора БДИПЧ.

Она также полагает, что все политические лидеры "должны выступить против такой нетерпимости во всех ее формах".

"Этот страшный инцидент подчеркивает ответственность правоохранительных органов и других органов власти в обеспечении возможности для людей безопасно осуществлять свою свободу мирных собраний", — добавила Гисладоттир.

В штате Виргиния действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В субботу 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре города, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. На предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.