СМИ: число мафиози в Германии увеличилось вчетверо за последние девять

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число членов мафиозных группировок увеличилось в Германии вчетверо с 2008 года, сообщает газета Spiegel.

Как пишет издание, число мафиози выросло со 136 до 562 человек за период с 2008 года по июнь 2017 года. В частности, число членов сицилийской организации Коза Ностра выросло на 520% и на данный момент составляет 124 человека. Отмечается, что эти цифры включают структуры, зафиксированные властями, однако реальные данные могут быть значительно выше.

"Спустя десять лет после убийства в Дуйсбурге мы видим, что все итальянские мафиозные группировки в Германии активны, и что число предполагаемых членов сильно увеличилось", — заявила представитель фракции "зеленых" в бундестаге Ирене Михалик. Она отметила, эта статистика показывает, насколько необходимо бороться с организованной преступностью.

Газета отмечает, что несмотря на рост числа мафиози, есть и успехи в борьбе с преступностью — за последние десять лет власти конфисковали у мафии около 5,6 миллионов евро.

В 2007 году тела пяти итальянцев были обнаружены в двух автомобилях, шестая жертва скончалась в машине "скорой помощи". Все шестеро человек, в возрасте от 16 до 39 лет, были убиты выстрелами в голову. На месте расправы рядом с пиццерией Дуйсбурга были найдены 70 гильз.

Итальянские правоохранительные органы тогда пришли к выводу, что это убийство — результат "кровной мести" между двумя враждующими "кланами" из южноитальянского города Сан-Лука, входящими в крупную мафиозную организацию "Ндрангета".

Восемь человек, причастных к массовому убийству, получили пожизненные сроки.