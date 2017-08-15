СМИ: число мафиози в Германии увеличилось вчетверо за последние девять

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число членов мафиозных группировок увеличилось в Германии вчетверо с 2008 года, сообщает газета Spiegel.
"Спустя десять лет после убийства в Дуйсбурге мы видим, что все итальянские мафиозные группировки в Германии активны, и что число предполагаемых членов сильно увеличилось", — заявила представитель фракции "зеленых" в бундестаге Ирене Михалик. Она отметила, эта статистика показывает, насколько необходимо бороться с организованной преступностью.
Газета отмечает, что несмотря на рост числа мафиози, есть и успехи в борьбе с преступностью — за последние десять лет власти конфисковали у мафии около 5,6 миллионов евро.
Итальянские правоохранительные органы тогда пришли к выводу, что это убийство — результат "кровной мести" между двумя враждующими "кланами" из южноитальянского города Сан-Лука, входящими в крупную мафиозную организацию "Ндрангета".
Восемь человек, причастных к массовому убийству, получили пожизненные сроки.