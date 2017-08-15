Более 10 человек погибли при падении дерева на Мадейре

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и 35 получили ранения в результате падения дерева на португальском острове Мадейра, передает местный телеканал RTP.
Инцидент произошел во время религиозного праздника, на который собралось большое число жителей города Фуншал – административного центра автономии, расположенной в тысяче километров от континентальной Португалии.
По данным Jornal de Noticias, дерево рухнуло на пункт для продажи свечей. Среди погибших есть дети. Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы.
Al menos 11 muertos al caer un árbol sobre la multitud en un festival religioso en Madeira pic.twitter.com/ms2UzfFqxJ— 20minutos.es (@20m) 15 августа 2017 г.