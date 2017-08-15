Более 10 человек погибли при падении дерева на Мадейре

Дерево на улице города Фуншал на острове Мадейра. Архивное фото

Дерево на улице города Фуншал на острове Мадейра. Архивное фото

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и 35 получили ранения в результате падения дерева на португальском острове Мадейра, передает местный телеканал RTP.

Инцидент произошел во время религиозного праздника, на который собралось большое число жителей города Фуншал – административного центра автономии, расположенной в тысяче километров от континентальной Португалии.

По данным Jornal de Noticias, дерево рухнуло на пункт для продажи свечей. Среди погибших есть дети. Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы.