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В мире

"Схватить за горло": КНДР разработала план удара по базам США на Гуаме

12:0615.08.2017
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© AP Photo / Ahn Young-joonПрезидент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Унь на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Унь на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал штаб армии и ознакомился с планом ракетной атаки по американским военным объектам на острове Гуам в западной части Тихого океана. Он приказал военным быть готовыми к удару в любой момент.

Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ким Чен Ын готов еще какое-то время посмотреть на "глупое поведение янки"

"Схватят за горло"

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын порекомендовал США "со светлой головой взвесить все плюсы и минусы" и понять, что конфронтация не нужна ни Вашингтону, ни Пхеньяну.

"Он сказал, что американские империалисты сами надели себе петлю на шею своей безрассудной военной конфронтацией, но он еще какое-то время посмотрит на глупое поведение янки", — сообщило агентство.

Если же США не последует совету северокорейского лидера, "наступит выдающийся исторический момент, когда артиллеристы ракет "Хвасон" схватят их за горло". А последние, как утверждает ЦТАК, получили "рекомендацию" всегда быть готовыми к ракетному пуску, чтобы "в любой момент ринуться в бой по приказу партии".

США готовы ответить

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что США готовы ответить на любую угрозу КНДР
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон готов ответить на любой угрозу со стороны Северной Кореи. Согласно заявлению Белого дома, опубликованного по итогам телефонного разговора Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, США "готовы выступить защитником и ответить на любую угрозу или действия КНДР в отношении США или их союзников, Южной Кореи и Японии".

Ранее Трамп грозил КНДР "огнем и яростью", и обещал устроить "событие, которого еще никто никогда не видывал", если Пхеньян "сделает что-то с Гуамом". На острове расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

В Пентагоне заявили, что ракетный удар Северной Кореи спровоцирует в регионе полномасштабные военные действия.
"Если они ударят по США, это очень быстро может привести к военным действиям", — заявил в понедельник глава ведомства Джеймс Мэттис.

Забыли о дипломатии

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Огонь и ярость" против Северной Кореи: почему никто никого не бомбит
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ситуация на Корейском полуострове находится на грани, однако Вашингтон и Пхеньян продолжают обмениваться запугивающими заявлениями.

"Мы слышим риторику и Пхеньяна, и заявления, которые каждый день идут из Вашингтона. Парадокс в том, что они идентичны. Идет прямое запугивание применением силы c обеих сторон. <…> Такое ощущение, что все заявления Пхеньяна переводятся на английский язык и озвучиваются официальными представителями США", — сказала она в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

Захарова подчеркнула, что у Вашингтона есть "полный инструментарий возможностей" для разрешения кризисов дипломатическим путем, однако "все это забыто". Если же применен будет военный сценарий, произойдет коллапс мирового масштаба с тотальным обходом международного права, о котором много в последние годы "заботились" США, развязывая санкционные войны, добавила она.

"Если люди в 2017 году не понимают, что такое угроза ядерного оружия, что это угроза всему миру, — тогда о чем мы говорим. Россия с Китаем инициировала программу по выходу из этого кризиса. Речь идет о двусторонней заморозке. Американцы и Южная Корея замораживают свои военные учения, которые являются провокационными, а Северная Корея замораживает свои испытания, которые они проводят, учения, которые осуждает ООН", — пояснила представитель МИД России.

Игра на амбициях

Эксперты уверены, что КНДР важна Вашингтону не сама по себе, а как средство давления на Китай. Как считает заместитель директора Национального института Развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров, тему Северной Кореи можно постоянно "вытаскивать из шкафа", чтобы давить на партнеров, в частности, на Китай, который США хотели бы полностью погрузить в проблемы полуострова.

Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Корейской народной армии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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На низком старте: Ким Чен Ын приказал военным готовиться к удару по Гуаму
"Расчет на то, что Китаю будет не до других задач, и его экономический и военно-политический потенциал снизится. Надежды на то, что Китай убедит Северную Корею, реальные политики США не питают. С другой стороны, они понимают, что Ким Чен Ын не такой сумасшедший, каким они его представляют для своего избирателя", — сказал политолог в эфир радио Sputnik.

Между тем Пекин может воспользоваться этой ситуацией, чтобы реализовать свои геополитические амбиции.

"Если северокорейская проблема каким-то образом будет решена, и Китай станет той силой, которая сможет это решить, то это повысит геополитическую роль Китая, которую мы уже сейчас ему приписываем, но она таковой не является на самом деле. И, вполне возможно, у китайского руководства возникли такого рода амбиции, и Китай может более активно втянуться в процесс умиротворения Северной Кореи", — предположил политолог.

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