В Кувейте очищать прибрежные воды от разлившейся нефти будут неделю

ДУБАЙ, 14 авг — РИА Новости. Кувейтские аварийные службы смогли остановить распространение нефтяных пятен, которые появились в территориальных водах на юге страны вблизи нефтеперерабатывающего комплекса в районе Рас-эз-Зур, сообщил в понедельник Кувейтскому агентству новостей KUNA министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Исам аль-Марзук.

"Мы начали очистку всего загрязненного в результате разлива нефти побережья и прибрежных вод, и эта работа продолжается, ожидается, что на полную очистку уйдет одна неделя", — сказал министр.

По его словам, крупные нефтяные пятна сосредоточены в одном районе — между Хайраном и Рас-эз-Зуром, и только незначительные нефтяные вкрапления морские течения отнесли в другие места. Министерство взяло пробы из нефтяных пятен и отправило их в зарубежные лаборатории, чтобы узнать источник утечки.

Аль-Марзук отметил, что работа двух расположенных на южном побережье электростанций — эз-Зур Аш-Шималия и Аль-Джанубия — не претерпела изменений в результате распространения нефтяного пятна, выработка электроэнергии и воды на этих станциях идет прежними темпами.

Как считают специалисты, утечку нефти в Персидский залив возле побережья Кувейта мог дать старый трубопровод, идущий от месторождения Хафджи, разрабатываемого Кувейтом совместно с Саудовской Аравией. По их оценкам, в море вылилось не менее 35 тысяч баррелей нефти.