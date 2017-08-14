Италия возвращает посла в Египет

РИМ, 14 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Италия на фоне прогресса в расследовании гибели итальянского гражданина Джулио Реджени приняла решение вернуть посла в Египет спустя более чем год отсутствия главы дипмиссии в арабской республике, сообщил в понедельник глава итальянского МИД Анджелино Альфано.

Реджени, который был аспирантом Кембриджского университета, занимался в египетской столице исследовательской работой, а также сотрудничал с рядом итальянских СМИ. Итальянец исчез в Каире 25 января 2016 года, и только 3 февраля стало известно, что он погиб. Его тело было обнаружено полицейскими в яме в пригороде египетской столицы. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что перед смертью мужчину пытали.

"В свете положительных результатов в расследовании следственными органами Италии и Египта дела о гибели в Каире итальянского гражданина Джулио Реджени… правительство Италии решило направить в Каир посла Джампаоло Кантини, после того как в апреле 2015 года глава итальянской дипмиссии Маурицио Массари был отозван в Рим для консультаций", — сказал Альфано, заявление которого приводит итальянский МИД. Когда новый посол приступит к обязанностям, не сообщается.

В понедельник стало известно, что египетская сторона передала Италии материалы по новым допросам сотрудников полиции, участвовавшим в расследовании дела Реджени, что было признано "шагом вперед" в данном процессе.

По словам министра, прояснение обстоятельств "трагического исчезновения" Реджени остается приоритетом итальянского правительства, а возвращение к работе посла в Египте поможет вывести на более высокий уровень сотрудничество с египетскими правоохранителями и, в конце концов, выяснить правду о пропаже итальянского гражданина.

Большинство итальянских СМИ убеждено в том, что Реджени похитили и подвергли жесточайшим пыткам сотрудники египетских спецслужб, подозревавшие аспиранта в шпионаже из-за доноса одного из своих информаторов. Не выдержав пыток, молодой человек скончался. Вскоре после убийства глава МВД Египта Магди Абдель Гаффар категорически опроверг сообщения ряда СМИ о возможной причастности египетских сил безопасности к гибели аспиранта.

В марте 2016 года в ходе проведенной спецоперации были ликвидированы пять членов криминальной банды, которые якобы были причастны к убийству Реджени. Эта информация египетских властей вызвала недоверие и полное неприятие со стороны родственников и друзей Реджени, а также возмущение широкой общественности Италии.

"Дело Реджени" привело к серьезному осложнению отношений между Италией и Египтом. Рим неоднократно заявлял о "недостаточном сотрудничестве" со стороны египетских властей в расследовании убийства гражданина Италии и в апреле отозвал своего посла в Египте. В конце июня того же 2016 года парламент Италии принял поправку к закону о военных миссиях, согласно которой были приостановлены поставки запчастей для египетских военных самолетов F-16.

Каир в ответ предупредил Италию об охлаждении отношений и готовности принять ответные меры.