Украинский военный задержал автобус Донецкой фильтровальной станции

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (100)

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Украинский военнослужащий задержал автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, открыв огонь в его сторону, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Сегодня в 15.45 сотрудники коммунального предприятия "Вода Донбасса" после рабочей смены на Донецкой фильтровальной станции на пассажирском автобусе направлялись к местам проживания. Дорогу им преградил военнослужащий ВСУ (вооруженных сил Украины), находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения", — заявил Басурин.

По его словам, силовик произвел несколько очередей из автомата под колеса автобуса с требованием остановиться.

"Продержав двадцать минут в страхе пассажиров автобуса, большая часть из которых женщины, военнослужащий разрешил водителю автобуса продолжить движение. В результате данного инцидента сотрудники коммунального предприятия "Вода Донбасса" испытали сильное психологическое потрясение", — добавил Басурин.

Он призвал миссию ОБСЕ и международные правозащитные организации обратить особое внимание на данный инцидент.