Подконтрольный Киеву водозабор возобновил подачу воды в ЛНР

ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Подконтрольный Киеву Петровский водозабор возобновил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".

Ранее в МЧС заявили, что в нескольких населенных пунктах ЛНР введен режим ЧС территориального и местного значения в связи с проблемами с водоснабжением в республике. По данным ведомства, централизованное водоснабжение в населенных пунктах с ЧС Славяносербского района отсутствует в связи с прекращением подачи воды с подконтрольной Киеву Петровской насосной станции. Полпред ЛНР Владислав Дейнего заявил 20 июля журналистам о погашении со стороны республики части долга за воду, которая поступает с подконтрольной киевским властям территории.

"После, практически, полугодового перерыва, в результате достижения определенного взаимопонимания с украинской стороной, была возобновлена подача воды по Петровскому водоводу", — сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным организации, в настоящее время по Петровскому водоводу вода поступает в ряд населенных пунктов Славяносербского района, в которых ранее был объявлен режим ЧС.

"Напомним, что подача воды по Петровскому водоводу была прекращена 6 марта 2017 года. Вода в указанные населенные пункты доставлялась в автоцистернах", — уточнили в пресс-службе.