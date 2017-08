На Украине назвали провокацией публикацию NYT о поставках оружия КНДР

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал провокацией появление публикаций о возможных поставках в КНДР оружия и военных технологий.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Турчинов ранее опровергал эту информацию.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию", — цитирует Турчинова его пресс-служба.

Он отметил, что Украина считает правящий режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым и поддерживает все санкции против этой страны".

При этом он обвинил российские спецслужбы в распространении этой информации.