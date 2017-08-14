На Украине назвали провокацией публикацию NYT о поставках оружия КНДР

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал провокацией появление публикаций о возможных поставках в КНДР оружия и военных технологий.
"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию", — цитирует Турчинова его пресс-служба.
Он отметил, что Украина считает правящий режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым и поддерживает все санкции против этой страны".
При этом он обвинил российские спецслужбы в распространении этой информации.