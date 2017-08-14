Один из лидеров "Талибана"* убит своими охранниками, сообщили СМИ

В горах провинции Нангархар на границе Пакистана и Афганистана. Архивное фото

В горах провинции Нангархар на границе Пакистана и Афганистана. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Один из командиров радикального движения "Талибан"* был убит своей охраной на востоке Афганистана, сообщает агентство Пажвак.

Как сообщил представитель местной полиции, инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в одном из районов провинции Нангархар. По его словам, помимо командира группировки по имени Фазаль Субхан (Fazal Subhan), также известного как Кака Джи (Kaka Ji), были убиты четверо его сподвижников.

Причина произошедшего не сообщается.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.