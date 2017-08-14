Один из лидеров "Талибана"* убит своими охранниками, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Один из командиров радикального движения "Талибан"* был убит своей охраной на востоке Афганистана, сообщает агентство Пажвак.
Причина произошедшего не сообщается.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.