В Венесуэле задержали около 20 человек после с нападения на военную базу

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Власти Венесуэлы задержали 18 человек — военных и гражданских — в связи с нападением на военную базу "Парамакай", передает агентство Франс Пресс.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил о задержании в Каракасе организаторов нападения на военную базу "Парамакай".

Как сообщает агентство со ссылкой на генерала Густаво Гонсалеса Лопеса, еще 23 подозреваемых, в том числе одна журналистка, находятся в розыске. Лопес также сообщил, что власти изъяли 21 автомат, три гранатомета, пистолеты и боеприпасы. Кроме того, были заморожены банковские счета, которые "служили в качестве поддержки террористических структур".

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на военную базу "Парамакай". Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал это терактом. Военные взяли ситуацию под контроль. Президент страны Николас Мадуро заявил, что в результате нападения два человека погибли и один получил ранения. СМИ также сообщили о распространившейся в интернете видеозаписи, на которой небольшая группа людей в военной форме заявляет о восстании в штате Карабобо на севере страны, где находится база.