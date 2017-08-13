В Риге во время грозы на двух человек упало дерево

РИГА, 13 авг — РИА Новости. Дерево упало на двух человек во время грозы в Риге в субботу, они госпитализированы, сообщили в воскресенье РИА Новости в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) Латвии.

Сильная буря с грозами обрушилась на Латвию вечером в субботу. В результате были повалены сотни деревьев.

"В Риге в результате падения дерева пострадали два человека — 52-летний мужчина и 65-летняя женщина. Они госпитализированы", — сообщили в службе.

У мужчины диагностирован перелом ноги, у женщины — травма головы.

В латвийском регионе Видземе падающее дерево верхушкой задело автомобиль, в котором находилась 45-летняя женщина. Окружающие помогли ей выбраться из машины. Женщина была доставлена в больницу с сотрясением мозга и травмой позвоночника.

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