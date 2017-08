В Виргинии арестовали трех человек из-за беспорядков в Шарлоттсвилле

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Полиция американского штата Виргиния арестовала трех человек в связи с митингами в "Парке эмансипации" Шарлоттсвилля и продолжающимися волнениями, вызванными несанкционированным собранием.

VIDEO: Car slams into group of people during protests in Charlottesville, Virginia; reports of serious injuries (Vid: Rebelutionary_Z) pic.twitter.com/Gf5qMf64u9