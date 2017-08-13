В Виргинии арестовали трех человек из-за беспорядков в Шарлоттсвилле

Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США

Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Полиция американского штата Виргиния арестовала трех человек в связи с митингами в "Парке эмансипации" Шарлоттсвилля и продолжающимися волнениями, вызванными несанкционированным собранием.

VIDEO: Car slams into group of people during protests in Charlottesville, Virginia; reports of serious injuries (Vid: Rebelutionary_Z) pic.twitter.com/Gf5qMf64u9 — BNO News (@BNONews) 12 августа 2017 г.

Согласно заявлению, размещенному в Facebook полиции штата Виргиния, 21-летнему жителю Теннесси были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, 21-летнему уроженцу Виргинии предъявили обвинения в нападениях и побоях, а 44-летнего жителя Флориды обвинили в скрытом ношении оружия без лицензии.

В Виргинии власти объявили режим чрезвычайного положения из-за столкновений в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По последним данным, жертвами беспорядков стал один человек, 34 человека получили ранения и травмы различной степени тяжести.