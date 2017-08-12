В Шарлотсвилле во время протестов пострадали более 30 человек, один погиб

Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния

Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Более 30 человек пострадали, один погиб в результате инцидентов и столкновений на акциях протеста в Шарлоттсвилле в США, сообщает официальный Twitter города.

"Один погибший, 19 раненых при столкновении (автомобиля) на 4-й и Уотерс улицах. Еще 15 пострадавших во время марша в центре города", — говорится в сообщении.

Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых. Сообщалось, что в результате погиб один человек, 19 пострадали. Кроме того, сообщалось о восьми пострадавших в столкновениях с участием ультраправых.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".