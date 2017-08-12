МИД Мексики: кризис в Венесуэле не может быть решен силовыми методами

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Мексика считает, что кризис в Венесуэле не может быть решен силовыми методами, предпринимаемыми как внутри страны, так и извне, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

"Мексиканское правительство в полном соответствии с нормами и принципами международного права, которые содержатся в Уставе ООН и Конституции Мексики, отрицает применение или угрозу применения силы в международных отношениях. Кризис в Венесуэле не может быть решен при помощи военных действий, предпринимаемых внутри страны или извне", — отмечается в заявлении.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.