Президент Нигерии, проходящий лечение в Британии, готов вернуться на родину

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Нигерии Мохаммад Бухари, проходящий лечение в Лондоне, заявил, что готов вернуться на родину и ожидает разрешения врача, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение канцелярии главы государства.

"Думаю, я могу вернуться домой, но за это ответственны врачи", — сказал президент Нигерии. По его словам, наблюдается "значительное улучшение" его состояния.

Ранее сообщалось, что 74-летний Бухари в начале мая отправился в Великобританию для прохождения медицинских консультаций, передав полномочия на время своего отсутствия вице-президенту страны Йеми Осинбаджо. Ранее супруга Бухари Аиша заявила, что президент Нигерии "восстанавливается быстро".