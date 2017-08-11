Вертолет арабской коалиции совершил аварийную посадку в Йемене

ДУБАЙ, 11 авг — РИА Новости. Вертолет арабской коалиции из-за технической неисправности совершил аварийную посадку в Йемене, сообщает эмиратское информагентство WAM.

Согласно заявлению официального представителя арабской коалиции, вертолет возвращался из миссии в Йемене и вынужден был приземлиться на территории, подконтрольной йеменскому правительству.

Члены экипажа получили лёгкие ранения.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.