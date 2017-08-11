На границе России и Литвы из-за программного сбоя скопилась очередь из фур

КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Скопление грузовых автомобилей, ожидающих выезда из России в Литву перед международным пунктом пропуска "Чернышевское" в Калининградской области, произошло из-за программного сбоя у литовской стороны, сообщили журналистам в пресс-службе калининградской областной таможни.

"С часа ночи 11 августа 2017 перед пунктом пропуска МАПП "Чернышевское" произошло скопление грузовых транспортных средств, ожидающих выезда из Российской Федерации в Литовскую Республику, по причине неисправности программных средств на сопредельной стороне. На данный момент литовская сторона работает над устранением неполадок", — сообщили в ведомстве.

В таможне рекомендовали учитывать при планировании грузовых перевозок, что для решения проблемы потребуется время.