В Бангладеш летевший на свадьбу вертолет приземлился во дворе тюрьмы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вертолет с приглашенными на свадьбу гостями по ошибке приземлился на территории тюрьмы особо строгого режима в Бангладеш, сообщил глава национальной службы исполнения наказаний генерал Сайед Ифтехар Уддин.

"Компания-оператор (вертолета) Meghna Aviation заявила, что инцидент произошел по причине плохой видимости", — приводит слова генерала агентство Франс Пресс.

Приземление вертолета привело к масштабной полицейской операции из-за опасений, что речь идет о попытке освобождения содержащихся в тюрьме исламистов.

В апреле в тюрьме казнили лидера экстремистской группировки, сообщники которого пытались отбить его у полиции во время транспортировки заключенного в тюремном фургоне.