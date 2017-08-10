Союз журналистов ФРГ поддержал иск лишенных аккредитации на G20 СМИ

БЕРЛИН, 10 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкий союз журналистов поддержал иск, поданный лишенными ранее аккредитации на саммит G20 в Гамбурге сотрудниками СМИ, которые обратились в административный суд Берлина, заявила РИА Новости в четверг исполнительный директор организации Корнелиа Хасс.

"Мы поддерживаем иск восьми наших членов, которые действительно были лишены аккредитации, то есть им было отказано в доступе. Остальных (пострадавших) мы также поддерживаем в том, чтобы выяснить, как их имена оказались в указанном списке", — заявила Хасс.

Ранее в четверг агентство DPA сообщило о том, что журналисты обратились в административный суд Берлина с иском к Федеральному ведомству печати при правительстве ФРГ. Они хотят доказать незаконность лишения их аккредитации на саммит "двадцатки".

Информация о лишении 32 сотрудников СМИ аккредитации на саммите "двадцатки" в Гамбурге спровоцировала политический скандал в Германии. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что это было сделано по соображениям безопасности. В МВД ФРГ пояснили, что попавшие в "черный список" журналисты были связаны с экстремистскими группировками, а также имели судимости. Это вызвало негодование у профессионального сообщества и оппозиционных партий.

Аннулирование аккредитаций, которые давали журналистам право войти в пресс-центр саммита G20, а также получать дополнительные аккредитации, прямо затронуло девять журналистов, которым было отказано в проходе на стадии контроля. Еще 23 сотрудника СМИ, внесенные в "черный список", не появились в пресс-центре, добавил Зайберт.