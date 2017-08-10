Муравицкий не намерен признавать вину, заявил его адвокат

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Житомирский журналист Василий Муравицкий, которого на Украине обвиняют в госизмене, не намерен признавать свою вину, сообщил его адвокат Андрей Гожый в интервью интернет-изданию "Украина.ру".

В среду Апелляционный суд Житомирской области перенес на 18 августа рассмотрение жалобы защиты на арест в связи с отсутствием материалов его дела в суде.

"Вчера мы с ним виделись. Снова с ним увижусь завтра… После того, как мне удалось прорваться и рассказать, что происходит на воле, то он уже воспрял духом. Признавать свою вину он не собирается. Он считает себя невиновным", — сказал Гожый.

Первого августа СБ Украины задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Накануне международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к немедленному освобождению задержанных на Украине журналистов, в том числе Муравицкого.