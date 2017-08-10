БАНГКОК, 10 авг — РИА Новости. Москва заинтересована в развитии самого широкого сотрудничества с Бангкоком, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаи.

"Рад новой встрече с вами. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать самое широкое многоплановое сотрудничество с королевством Таиланд, которое является нашим старейшим партнером в Юго-Восточной Азии", — сказал российский министр.

"Хотел бы еще раз выразить соболезнования в связи с кончиной в октябре прошлого года короля Пумипона Адульядета, который снискал искреннюю любовь своих поданных и уважение во всем мире", — продолжил Лавров.

Как напомнил глава российского МИД, в 2017 году Москва и Бангкок отмечают 120-летие установления дипломатических отношений. "Этому событию будет посвящен ряд крупных мероприятий, которые проводятся в Таиланде и России. Уверен, что один из ключевых интересов наших народов — помогать развивать контакты между людьми", — сказал он.