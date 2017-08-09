Дом в Нью-Йорке, где провел детство Трамп, сдают за 725 долларов в день

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Дом в нью-йоркском районе Куинс, где провел детство нынешний президент США Дональд Трамп, сдается на сервисе краткосрочной аренды Airbnb, сообщил портал Newsday.

Особняк сдается за 725 долларов за ночь. Дом был продан неназванному покупателю в марте этого года за 2,14 миллиона долларов и затем сдан в субаренду за 4 тысячи долларов в месяц.

Среди достопримечательностей дома на сайте Airbnb описана "гигантская картонная фигура Дональда в гостиной, которая замечательно подходит для позднего просмотра Fox News". "Немного изменилось с тех пор, как Трампы жили здесь. Кухня — в оригинальном состоянии, а роскошная мебель показывает стиль и достаток, в которых стали бы жить и Трампы", — говорится в объявлении. Предложение пожить в доме действующего президента является уникальным, заявляют авторы объявления.

Дом располагает 17 кроватями. По условиям аренды на территории дома запрещается держать домашних животных и устраивать шумные вечеринки.

Представитель фирмы, продавшей дом в марте, подтвердил, что объявление на Airbnb является подлинным, но не смог сказать, кто сдает дом — собственник или арендаторы.

Трамп родился в 1946 году в семье бизнесмена-девелопера Фреда Трампа и его жены Мэри Энн, урожденной Маклауд.