В Саудовской Аравии опровергли открытие воздушного пространства для Катара

ДУБАЙ, 9 авг — РИА Новости. Управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило, что зарегистрированные в Катаре самолеты по-прежнему не могут летать в королевство и пересекать его воздушное пространство, несмотря на слова Катара об открытии новых маршрутов для его самолетов в воздушном пространстве сопредельных стран по указанию ИКАО.
В частности, как указало ведомство, "самолеты катарской авиакомпании не могут пересекать воздушное пространство южных районов королевства, потому что Южная провинция является военной зоной, над которой вообще не могут летать самолеты".
"Королевство не имеет воздушных границ с государством Катар, включая пространство над открытым морем. Другие государства, бойкотирующие Катар, с самого начала определили коридоры над открытым морем для их использования самолетами, прописанными в Катаре", — отмечается в сообщении в ответ на заявление Генерального управления гражданской авиации Катара, указавшего на то, что соседние государства были вынуждены открыть воздушные коридоры для катарских самолетов после заседания исполкома ИКАО.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, в том числе воздушное, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Они запретили самолетам катарской авиакомпании пересекать воздушное пространство своих стран и совершать туда полеты, распространив запреты на полеты в Катар и на свои авиакомпании. Протестуя против этого решения, Доха обратилась за помощью в ИКАО.