В Саудовской Аравии опровергли открытие воздушного пространства для Катара

ДУБАЙ, 9 авг — РИА Новости. Управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило, что зарегистрированные в Катаре самолеты по-прежнему не могут летать в королевство и пересекать его воздушное пространство, несмотря на слова Катара об открытии новых маршрутов для его самолетов в воздушном пространстве сопредельных стран по указанию ИКАО.

"Информация об использовании катарскими самолетами воздушного пространства ряда стран, бойкотирующих Катар, включая королевство, не соответствует действительности", — говорится в сообщении управления, выпущенном в среду.

В частности, как указало ведомство, "самолеты катарской авиакомпании не могут пересекать воздушное пространство южных районов королевства, потому что Южная провинция является военной зоной, над которой вообще не могут летать самолеты".

"Королевство не имеет воздушных границ с государством Катар, включая пространство над открытым морем. Другие государства, бойкотирующие Катар, с самого начала определили коридоры над открытым морем для их использования самолетами, прописанными в Катаре", — отмечается в сообщении в ответ на заявление Генерального управления гражданской авиации Катара, указавшего на то, что соседние государства были вынуждены открыть воздушные коридоры для катарских самолетов после заседания исполкома ИКАО.

В свою очередь саудовское управление отметило, что Международная организация гражданской авиации на последнем заседании в Монреале на прошлой неделе хвалила страны, которые ввели воздушную блокаду Катара, за желание выполнять международные обязательства согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, в том числе воздушное, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Они запретили самолетам катарской авиакомпании пересекать воздушное пространство своих стран и совершать туда полеты, распространив запреты на полеты в Катар и на свои авиакомпании. Протестуя против этого решения, Доха обратилась за помощью в ИКАО.