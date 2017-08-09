Тиллерсон заявил, что не верит в угрозу со стороны КНДР для США

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя слова президента Дональда Трампа про "огонь и ярость" в отношении КНДР, заявил, что лидер Северной Кореи не понимает язык дипломатии, и данное высказывание было сделано в понятной для Пхеньяна форме, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее агентство Рёнхап сообщило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

"То, что делает президент, это мощный сигнал Северной Корее на языке, который Ким Чен Ын сможет понять, потому что похоже, он не понимает язык дипломатии", — заявил американский дипломат.

Тиллерсон также подчеркнул, что не видит непосредственной угрозы какой-либо точке на территории США со стороны КНДР. "Американцы могут спать спокойно", — заявил госсекретарь.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае реальной угрозы для США

Кроме того, Тиллерсон опроверг любые подозрения в том, что Вашингтон все больше склоняется к военному решения вопроса с Северной Кореей. "Ничто из того, что мне довелось наблюдать и о чем мне известно, не свидетельствует о радикальном изменении ситуации за последние 24 часа", — добавил он.

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