Тиллерсон заявил, что не верит в угрозу со стороны КНДР для США

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя слова президента Дональда Трампа про "огонь и ярость" в отношении КНДР, заявил, что лидер Северной Кореи не понимает язык дипломатии, и данное высказывание было сделано в понятной для Пхеньяна форме, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"То, что делает президент, это мощный сигнал Северной Корее на языке, который Ким Чен Ын сможет понять, потому что похоже, он не понимает язык дипломатии", — заявил американский дипломат.
Тиллерсон также подчеркнул, что не видит непосредственной угрозы какой-либо точке на территории США со стороны КНДР. "Американцы могут спать спокойно", — заявил госсекретарь.
Кроме того, Тиллерсон опроверг любые подозрения в том, что Вашингтон все больше склоняется к военному решения вопроса с Северной Кореей. "Ничто из того, что мне довелось наблюдать и о чем мне известно, не свидетельствует о радикальном изменении ситуации за последние 24 часа", — добавил он.
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