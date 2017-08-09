Гражданина Таиланда приговорили к 18 годам тюрьмы за оскорбление монархии

БАНГКОК, 9 авг – РИА Новости. Гражданин Таиланда приговорен военным трибуналом к 18 годам тюремного заключения за перепост шести сообщений в социальной сети Facebook, контент которых был признан судебными органами Таиланда порочащим таиландскую монархию, сообщает в среду информационное агентство Рейтер со ссылкой на адвоката осужденного.

Тхара (это единственное имя, которым адвокат назвал своего подзащитного), был арестован в 2015 году, когда в стране еще действовал особый режим безопасности и все дела по статье 112 УК Таиланда ("оскорбление монаршего величия") передавались в военные трибуналы. В связи с этим осужденный не имеет права апелляции, сообщает Рейтер.

Агентство сообщает со ссылкой на правозащитные организации, что с момента военного переворота 2014 года более 100 человек были приговорены в Таиланде к длительным срокам заключения по обвинениям в оскорблении монаршего величия.

Тхара, которому сейчас 61 год, был обвинен в шести эпизодах оскорбления монаршего величия, за каждый из которых по 112 статье его могли приговорить к 15-летнему сроку заключения. Трибунал, тем не менее, ограничился тремя годами заключения за каждый эпизод, приговорив его к 18 годам тюрьмы.

Таиландские СМИ в среду также сообщают о приговоре, однако все их сообщения публикуются со ссылкой на агентство Рейтер.