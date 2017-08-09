МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина приостановила сотрудничество с Россией по поставкам оружия в третьи страны после госпереворота в 2014 году, формальное аннулирование соответствующего соглашения никак на РФ не скажется, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Украина намерена прекратить действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны, следует из опубликованной во вторник повестки заседания украинского правительства на среду.

"Фактически после государственного переворота и разрыва всех кооперационных связей между оборонными комплексами России и Украины все соглашения, которые действовали в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества, они де-факто не исполняются", — сказал РИА Новости Коротченко.

Процедуру возможного прекращения действия соглашения он назвал еще одним "политическим выходом, чтобы подчеркнуть недружелюбное, негативное отношение к Российской Федерации".

"В плане каких-либо отрицательных последствий, на данный момент времени все эти действия ни к чему не приведут", — добавил эксперт.

Соглашение было подписано летом 2003 года и вступило в силу летом 2004 года. РФ и Украина договорились сотрудничать по таким направлениям, как экспорт военной продукции в третьи страны, совместные маркетинговые и патентно-лицензионные исследования мировых рынков военной продукции и обмен информацией по этим вопросам, консультации для согласования экспортных цен и тарифов на поставку третьим странам военной продукции, составление перечня военной продукции, экспорт которой в третьи страны требует согласия сторон, проведение при необходимости предварительных консультаций по заключению внешнеэкономических договоров на продажу или передачу военной продукции в третьи страны.