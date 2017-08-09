Стали известны даты проведения второго этапа "Морского взаимодействия-2017"

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг — РИА Новости. Представители Военно-Морского флота (ВМФ) России и Военно-Морских сил (ВМС) КНР договорились провести учения "Морское взаимодействие-2017" с 18 по 26 сентября, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

В доме офицеров Тихоокеанского флота во Владивостоке прошла церемония подписания протокола заключительной конференции по организации планирования и подготовки второго этапа международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие — 2017". Первый этап "Морского взаимодействия" прошел в конце июля на Балтийском флоте.

"В протоколе конференции российская и китайская стороны утвердили время проведения учения — в период с 18 по 26 сентября 2017 года", — сообщил Матвеев.

В ходе конференции представители Военно-Морского флота (ВМФ) России и Военно-Морских сил (ВМС) КНР обсудили замысел, районы проведения второго этапа учения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения отрядов кораблей.

Учение включит в себя два этапа: береговую и морскую. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября, на ней проведут совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приемы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей. Во время нее экипажи кораблей проведут тренировки по связи, отработают совместные действия по оказанию помощи аварийным объектам. Также военные отработают отражение средств воздушного нападения, совместное маневрирование кораблей в тактических группах, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, досмотр и элементы противолодочной обороны и пополнения запасов на ходу. Кроме того в море будут проведены вертолетные учения.

Ранее Матвеев отметил, что подобные учения проводятся между флотами России и Китая на регулярной основе уже в шестой раз. Их цель — укрепление сотрудничества флотов и противостояние различным угрозам в море. В последний раз такое учение прошло в сентябре 2016 года в Южно-Китайском море.