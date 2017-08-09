Ряд американских государств признает легитимным только парламент Венесуэлы

МОНТЕВИДЕО, 9 авг — РИА Новости. Ряд государств Южной и Северной Америк будут признавать легитимным только венесуэльский парламент, а не созванное в этой стране национальное учредительное собрание, говорится в итоговом документе состоявшейся в Лиме региональной встречи на уровне министров и послов.

Во встрече приняли участие главы МИД Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Ямайки, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии. Уругвай и Гренада направили на встречу послов. Как следует из коммюнике, опубликованного после встречи, представители Уругвая, Гренады, Гайаны, Ямайки и Сент-Люсии не поставили свои подписи под итоговым документом.

Как сообщил на пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства Мексики Луис Видегарай, юридические акты, которые в соответствии с Конституцией страны требуют одобрения парламента, будут признаны лишь в том случае, когда парламент их утвердил.

По его словам, принятое решение прежде всего относится к таким документам, как договоры, в том числе о долговых обязательствах, а также о рефинансировании, и о предоставлении концессий на работу в Венесуэле по государственным проектам. Трансляция пресс-конференции велась в социальных сетях.

"Это заявление будет иметь экономические последствия в пользу демократии", — заявил Видегарай.

Как следует из итогового документа встречи, ее участники "осудили нарушение демократического порядка" в Венесуэле, "систематическое нарушение прав человека", "наличие политических заключенных" и "отсутствие свободных выборов".

По мнению подписавших документ, Венесуэла "не соответствует требованиям, предъявляющимся к членам Совета по правам человека ООН". Кроме того, подписавшие осуждают правительство Венесуэлы за "недопущение (в страну) продовольствия и медикаментов, (направленных) в поддержку венесуэльского народа".

Страны-подписанты также договорились не поддерживать Венесуэлу в различных региональных и международных механизмах, и продолжать внимательно следить за ситуацией в этой стране.

Ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.