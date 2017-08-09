Адвокат президента Бразилии требует отстранить от работы генпрокурора

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Адвокат обвиняемого в коррупции президента Бразилии Мишела Темера обратился в верховный суд с требованием отстранить от работы генерального прокурора страны Родригу Жанота, обвинив его в превышении должностных обязанностей.

"Очевидно, что генпрокурор в связанных с президентом делах значительно превысил правовые и конституционные ограничения своей должности", — приводит телеканал Telesur заявление адвоката Темера Антониу Клаудиу Мариз. В заявление говорится, что мотивы Жанота носят "личный характер".

Расследование в отношении Темера ведется в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку. Теперь процесс против Темера будет приостановлен до истечения срока его полномочий на посту главы государства в конце 2018 года, а ответить перед правосудием он сможет в 2019 году.