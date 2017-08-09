Белый дом "разочарован" в New York Times из-за статьи о климате

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом в очередной раз за несколько дней выразил "разочарование" в газете New York Times — на сей раз из-за статьи, где утверждалось, что специалисты по климату опасаются политики федеральных властей США.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что никто не скрывает доклад и что его черновики уже давно опубликованы. "Это очень разочаровывает, но совершенно предсказуемо — что New York Times пишет статью с чернового доклада, не спросив сперва ни Белый дом, ни какое-либо из федеральных учреждений, напрямую участвующих в политике в области климата и охраны окружающей среды. Некоторые люди уже отметили то, что New York Times сама должна была заметить — что черновики доклада уже опубликованы и широко разошлись в интернете несколько месяцев назад, когда шел период общественного обсуждения доклада", — говорится в заявлении Сандерс, поступившем в РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп и члены его администрации часто конфликтуют с газетой New York Times, а сам Трамп постоянно называет издание "фейковыми новостями". В последний раз газета вызвала возмущение в Белом доме в прошедшие выходные утверждениями о том, что вице-президент Майк Пенс "подкапывается" под Трампа и собирается сам баллотироваться в президенты в 2020 году.