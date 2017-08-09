Белый дом "разочарован" в New York Times из-за статьи о климате

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом в очередной раз за несколько дней выразил "разочарование" в газете New York Times — на сей раз из-за статьи, где утверждалось, что специалисты по климату опасаются политики федеральных властей США.

Газета написала накануне, что работающие на федеральное правительство специалисты по климату подготовили доклад, в котором описывают крайне негативные последствия изменения климата для США и называют "исключительно вероятным", что потепление происходит из-за деятельности человека. Газета утверждает, что ученые решили "слить" черновой вариант доклада в прессу, опасаясь, что администрация Трампа постарается замолчать результаты исследований. Трамп уже объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, некоторые члены его администрации в прошлом открыто сомневались, что деятельность человека влияет на климат.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что никто не скрывает доклад и что его черновики уже давно опубликованы. "Это очень разочаровывает, но совершенно предсказуемо — что New York Times пишет статью с чернового доклада, не спросив сперва ни Белый дом, ни какое-либо из федеральных учреждений, напрямую участвующих в политике в области климата и охраны окружающей среды. Некоторые люди уже отметили то, что New York Times сама должна была заметить — что черновики доклада уже опубликованы и широко разошлись в интернете несколько месяцев назад, когда шел период общественного обсуждения доклада", — говорится в заявлении Сандерс, поступившем в РИА Новости.

При этом Сандерс отказалась комментировать доклад по существу, пока не будет опубликована его окончательная версия.

Президент США Дональд Трамп и члены его администрации часто конфликтуют с газетой New York Times, а сам Трамп постоянно называет издание "фейковыми новостями". В последний раз газета вызвала возмущение в Белом доме в прошедшие выходные утверждениями о том, что вице-президент Майк Пенс "подкапывается" под Трампа и собирается сам баллотироваться в президенты в 2020 году.