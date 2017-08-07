Защита Януковича просит допросить президента Германии

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Защита бывшего главы Украины Виктора Януковича просит Генеральную прокуратуру страны допросить президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и других европейских политиков, выступивших гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию на Украине в 2014 году, сообщила в понедельник адвокатская фирма Aver Lex, представляющая интересы бывшего украинского лидера.

Янукович, представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину.

"Защита Виктора Януковича настаивает на допросе европейских лидеров, которые в феврале 2014 года гарантировали урегулирование кризиса на Украине. В частности, должны быть допрошены экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (также бывший председатель ОБСЕ, ныне президент Германии — ред.), руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье и экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский", — говорится в сообщении.

Адвокатская фирма сообщила, что представители Януковича уже подали соответствующее ходатайство в генпрокуратуру.

Ранее Янукович попросил военную прокуратуру привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины по факту государственного переворота 2014 года. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный подал в генеральную прокуратуру Украины заявление по факту государственного переворота в стране. Однако начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что правоохранители не будут возбуждать отдельное уголовное дело по заявлению Януковича.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.