США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Официальный статус: кто должен содержать супругов первых лиц государства

15:5107.08.2017
(обновлено: 15:59 07.08.2017)
02020
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭммануэль Макрон со своей супругой Брижит. Архивное фотоЭммануэль Макрон со своей супругой Брижит. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

ПАРИЖ, 7 авг — РИА Новости. Намерение президента Франции Эммануэля Макрона законодательно обозначить официальную роль первой леди — Брижит Макрон — и выделить ей бюджет вызвало споры: петицию против этой инициативы поддержали более 200 тысяч человек. Между тем, в странах объединенной Европы, значение которой французский президент постоянно подчеркивает, статус First Lady официально никак не закреплен, дополнительных средств супруги государственных лидеров не получают и уникальными привилегиями не пользуются.

Premiere dame de France

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит после церемонии инаугурации в Париже. Архивное фото.
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Более 150 тысяч французов подписали петицию против жены Макрона
Впервые об особом статусе первой леди будущий президент Франции заговорил в ходе избирательной кампании. "Мы должны отказаться от французского ханжества. Если вас избрали президентом, и вы с кем-то живете, нужно, чтобы этот человек мог играть свою роль, и был признан в своей роли", — сказал Макрон в одном из телеинтервью. Он пообещал, что если будет избран, в первые недели вместе с юристами определит официальную роль первой леди.

На сегодня ни в Конституции Франции, ни в законодательных актах роль французской Premiere dame не определена. Между тем, в распоряжении супруги президента находится рабочий кабинет, пара сотрудников и охрана. Все это оплачивается из бюджета Елисейского дворца. В 2014 году французская Счетная палата сообщила, что содержание первой леди обходится в 450 тысяч евро в год.

В свою очередь Макрон хочет, чтобы первой леди был выделен отдельный бюджет, при этом движение президента "Вперед, Республика!" располагает большинством в Национальном собрании, так что помешать ему никто не сможет.

На минувшей неделе вопрос о статусе первой леди был затронут на слушаниях в парламенте при обсуждении законопроекта, запрещающего депутатам, сенаторам и членам правительства нанимать на работу членов своих семей. Представители крайне левой "Непокорившейся Франции" внесли на рассмотрение поправку, не допускающую выделения бюджетных средств супруге президента, однако голосование эта поправка, ожидаемо, не прошла.

Иванка Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Yara Nardi/Pool Photo
Меланья и Иванка Трамп попали в список самых красивых политиков Вашингтона
Автором опубликованной на портале change.org петиции против введения статуса первой леди стал деятель искусства Тьери Поль Валетт. "Мы сократили бюджет вооруженных сил. Мы запрещаем парламентариям нанимать членов своих семей, в частности, супруг. Нельзя, с одной стороны, применять жесткие меры — которые, очевидно, предпринимаются в нужном направлении — а с другой, по желанию вводить особый пост для одной дамы — Брижит Макрон", — убежден он.

В тексте обращения Валетт напоминает, что Макрон сам говорил о важности петиций как прямого выражения мнения граждан страны. Автор надеется, что президент прислушается к мнению французов.

"Призрак оперы" — незаметный супруг канцлера Германии

Супруг канцлера ФРГ Ангелы Меркель Йоахим Зауэр — всемирно признанный ученый, профессор в области теоретической и физической химии. Как и Меркель, он восточный немец, закончил химический факультет университета имени Гумбольдта, в 25 лет защитил докторскую диссертацию, в 36 стал профессором. До 2005 года, когда Меркель впервые заняла кресло главы немецкого правительства, соратники канцлера по партии называли его "призрак оперы", так как профессор предпочитал заниматься своей научной работой, появляясь в сопровождении супруги на общественных мероприятиях не чаще раза в год. Пара расписалась в 1998 году, хотя познакомились будущие супруги в середине 1980-х годов и довольно долго жили в гражданском браке. Зауер, как и Меркель, женат во второй раз, от первого брака у него есть двое сыновей.

Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит, 2016
© REUTERS / Stephane Mahe
Дочь будущей первой леди Франции вступилась за мать после нападок в сети
В 2006 году Зауэр впервые сопровождал Меркель в ходе зарубежной поездки в Австрию. В том же году он в первый раз принял участие в официальных мероприятиях в Германии в качестве "супруга канцлера", речь шла о визите президента США Джорджа Буша-младшего с первой леди Лорой Буш. С 2007 года Зауер участвует в "партнерской программе", то есть программе первых леди глав государств и правительств во время мероприятий, где работает Меркель. При этом официального статуса "первого джентльмена" у Зауэра нет. В зарубежные поездки он ездит как протокольное лицо, но ни зарплаты, ни специальной охраны не имеет.

Зауэр практически не дает интервью, которые не имеют отношения к науке. Известно, что супруги живут в Берлине не в резиденции, а в своей двухкомнатной квартире в центре города. Профессор Зауэр известен как большой любитель музыки Рихарда Вагнера, он ежегодно посещает оперные фестивали в Байрёйте и Зальцбурге, Меркель по возможности сопровождает мужа. Кроме того, они ежегодно проводят вместе неофициальный отпуск канцлера летом, предпочитая долгие прогулки на немецком побережье Северного моря и в Альпах.

Супругу Рахоя не узнают на улицах

Статуса "первой леди" в отношении супруги главы кабинета министров в Испании не существует. Жена премьера Испании Мариано Рахоя, Эльвира Фернандес Бальбоа, крайне редко появляется на публике, только на некоторых официальных мероприятиях. Она настолько малоизвестна, что иногда ее даже не узнают на улицах.

Вдова первого президента России Наина Ельцина на церемонии вручения премии Олега Янковского Творческое открытие 2-13/2014 в театре Ленком
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Юбилей Наины Ельциной: секреты первой леди новой России
Живет Эльвира Фернандес вместе с супругом в премьерской резиденции Монклоа. Будучи экономистом по образованию, после того, как Рахой стал премьером в 2011 году, ей удалось сократить расходы на содержание резиденции на 25%. В настоящее время жена премьера не работает. Ранее она работала на телеканале Antena 3 и в телекоммуникационной компании Telefónica. У нее нет личных секретарей, пресс-секретаря, помощников или визажистов. Расходы на одежду она оплачивает из собственных средств.

Мариано Рахой и Эльвира Фернандес познакомились в баре в Понтеведре в 1992 году, через четыре года поженились и переехали в Мадрид. Вскоре она забеременела, но потеряла дочь на шестом месяце. В 1999 ей удалось родить первого сына при помощи ЭКО, в 2005 году на свет появился второй сын.

Секретное оружие Терезы Мэй

Муж премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип является топ-менеджером одного из крупнейших мировых инвестиционных фондов Capital Group. По выражению Financial Times господин Мэй – это "секретное оружие" премьера, поскольку он хорошо знаком с настроениями в лондонском сити.

Дональд Трамп со своей дочерью Иванкой Трамп и женой Меланьей Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
Женщины Трампа. Первая леди и дочь от первого брака
На госзарплате Филип Мэй не состоит, и мягко говоря, в ней не нуждается — его фонд контролирует вклады на сумму около 1,4 триллиона долларов США по всему миру. Филип Мэй родился 18 сентября 1957 года в семье торговца обувью и учительницы французского языка, будущий муж премьера вырос в пригороде Ливерпуля, в Оксфордском университете он изучал историю.

Сама премьер-министр, согласно открытым источникам, получает зарплату в 143 тысячи 462 фунта стерлингов в год (188,5 тысяч долларов США). Супруги Мэй владеют особняком в Лондоне оценочной стоимостью в 1 миллион фунтов (1,3 миллиона долларов) и домом в Беркшире, его оценивают в 600 тысяч фунтов стерлингов (788 тысяч долларов).

В дополнение к зарплате премьера Терезе Мэй оплачивают гостиницы и расходы на командировки на сумму в 65 тысяч 737 фунта в год (около 86 тысяч долларов), разрешают принимать подарки от иностранных гостей и пользоваться служебными машинами Jaguar.

"Немодная" супруга Ципраса

В Греции первой леди зачастую называют супругу нынешнего президента Прокописа Павлопулоса Сисси, хотя еще чаще этот термин применяют по отношению к жене премьера Алексиса Ципраса — Перистере (Бети) Базиане. Президент в стране является номинальным главой государства и выполняет представительские функции, а реальная власть находится в руках премьера.

Ципрас и Базиана подписали договор о сожительстве, у них двое детей. Бети Базиана работает преподавателем — в 2008 году она получила докторскую степень на факультете электротехники и вычислительной техники Национального технического университета в Афинах, ее диссертация посвящена оптимизации производительности оптических сетей WDM.

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Меланья в Вашингтоне
© REUTERS / Carlo Allegri
Первая леди Меланья Трамп: это было бы смешно, если б не было так красиво
Как супруга премьера, вместе с Ципрасом Базиана появляется на официальных мероприятиях и совершает зарубежные поездки. Почти все ее выходы в свет подвергаются критике в прессе — в отличие от большинства первых леди она не отличается элегантным нарядами, особым стилем или имиджем. Носит она в основном простые платья и не делает изысканных причесок, избегает ювелирных украшений, за исключением самых простых. У нее нет ни модных аксессуаров, ни роскошных нарядов от известных кутюрье.

Базиану в Греции обсуждают как никого другого. Светские обозреватели считают, что ее отношения с модой не самые лучшие, но сама Базиана говорила, что одевается просто и прямо потому, что выбор костюма должен соответствовать менталитету и образу жизни.

В бюджете Греции нет средств на содержание первой леди, а охраняют ее как члена семьи премьера. В целом, образ жизни супруги Ципраса практически не изменился после его прихода к власти.

Первые леди: красота государственного уровня
© AFP 2017 / Miguel MedinaАсма Фаваз аль-Ахрас родилась в Лондоне в 1975 году, в декабре 2000 года вышла замуж за президента Сирии Башара Асада.Первая леди Сирии Асма аль-Асад с супругом Башаром Асадом
© AFP 2017 / Miguel Medina
Асма Фаваз аль-Ахрас родилась в Лондоне в 1975 году, в декабре 2000 года вышла замуж за президента Сирии Башара Асада.
© AFP 2017 / Miguel MedinaАсма Асад никогда не думала о возвращении в Лондон, где до сих пор живут ее родители. Популярность первой леди Сирии в стране сравнивают с популярностью леди Ди в Великобритании.Первая леди Сирии Асма аль-Асад
© AFP 2017 / Miguel Medina
Асма Асад никогда не думала о возвращении в Лондон, где до сих пор живут ее родители. Популярность первой леди Сирии в стране сравнивают с популярностью леди Ди в Великобритании.
© AP Photo / Kevin Frayer, FileДжецун Пема Вангчук - супруга Джигме Кхесар Намгьял Вангчука, пятого короля Бутана. Ее мать приходится племянницей супруге второго короля Бутана.Джецун Пема Вангчук с супругом Джигме Кхесар Намгьял Вангчука
© AP Photo / Kevin Frayer, File
Джецун Пема Вангчук - супруга Джигме Кхесар Намгьял Вангчука, пятого короля Бутана. Ее мать приходится племянницей супруге второго короля Бутана.
© AFP 2017 / Yoshikazu TsunoДжецун Пема Вангчук вышла замуж 13 октября 2011 года. На тот момент ее жених уже пять лет пребывал на троне Бутана.Джецун Пема Вангчук супруга пятого короля Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчука
© AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
Джецун Пема Вангчук вышла замуж 13 октября 2011 года. На тот момент ее жених уже пять лет пребывал на троне Бутана.
© AFP 2017 / Pedro PardoАктриса и певица Анхелика Ривера вышла замуж за губернатора штата Мехико Энрике Пенья в 2010 году, а через два года стала первой леди Мексики.Анхелика Ривера с супругом Энрике Пеньи Ньеты, Президентом Мексики
© AFP 2017 / Pedro Pardo
Актриса и певица Анхелика Ривера вышла замуж за губернатора штата Мехико Энрике Пенья в 2010 году, а через два года стала первой леди Мексики.
© AFP 2017 / Justin Tallis Анхелика Ривера, супруга президента Мексики Энрике Пеньи Ньеты, хорошо знакома россиянам благодаря сериалу "Просто Мария", где она исполнила роль Изабеллы Пенальберт, второй жены Хосе Игнасио.Анхелика Ривера супруга Президента Мексики Энрике Пеньи Ньеты
© AFP 2017 / Justin Tallis
Анхелика Ривера, супруга президента Мексики Энрике Пеньи Ньеты, хорошо знакома россиянам благодаря сериалу "Просто Мария", где она исполнила роль Изабеллы Пенальберт, второй жены Хосе Игнасио.
© AP Photo / Victor R. CaivanoХулиана Авада и глава правительства Буэнос-Айреса Маурисио Макри начали встречаться в 2009 году, а 16 ноября 2010 года состоялась их свадьба. Через пять лет Хулиана Авада стала первой леди Аргентины.Первая леди Аргентины Хулиана Авада с супругом Маурисио Макри, Президентом Аргентины
© AP Photo / Victor R. Caivano
Хулиана Авада и глава правительства Буэнос-Айреса Маурисио Макри начали встречаться в 2009 году, а 16 ноября 2010 года состоялась их свадьба. Через пять лет Хулиана Авада стала первой леди Аргентины.
© AFP 2017 / Juan Mabromata В 2016 году Vogue включил Хулиану Аваду, супругу президента Аргентины, в рейтинг "Лучше всего одетых" женщин в мире, сравнивая ее стиль в одежде со стилями Жаклин Кеннеди, Мишель Обамы и Эвы Перон.Первая леди Аргентины Хулиана Авада на обеде с президентом США Бараком Обамой в Буэнос - Айресе. 23 марта 2016
© AFP 2017 / Juan Mabromata
В 2016 году Vogue включил Хулиану Аваду, супругу президента Аргентины, в рейтинг "Лучше всего одетых" женщин в мире, сравнивая ее стиль в одежде со стилями Жаклин Кеннеди, Мишель Обамы и Эвы Перон.
© AFP 2017 / John StillwellРания Файсал аль-Ясин в 1993 году вышла замуж за командующего иорданскими Специальными вооруженными силами Абдаллу II ибн Хусейна. В 1999 году она стала королевой Иордании.Король Иордании Абдалла II и королева Рания аль-Абдулла прибывают в Виндзорский замок, Великобритания. 18 мая 2012
© AFP 2017 / John Stillwell
Рания Файсал аль-Ясин в 1993 году вышла замуж за командующего иорданскими Специальными вооруженными силами Абдаллу II ибн Хусейна. В 1999 году она стала королевой Иордании.
© AP Photo / Alberto PellaschiarВ 2003 году к своему монаршему титулу Рания аль-Абдулла добавила звание "Королевы элегантности мира". Джорджо Армани однажды признался в том, что именно королева Иордании является главной музой его жизни.Королева Иордании Рания аль-Абдулла на Фестивале в Сан-Ремо, Италия. 17 февраля 2010
© AP Photo / Alberto Pellaschiar
В 2003 году к своему монаршему титулу Рания аль-Абдулла добавила звание "Королевы элегантности мира". Джорджо Армани однажды признался в том, что именно королева Иордании является главной музой его жизни.
© AP Photo / Lefteris PitarakisМехрибан Пашаева вышла замуж за Ильхама Алиева 22 декабря 1983 года. Через 20 лет она стала первой леди Азербайджана.Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева в официальной резиденции премьер-министра Великобритании Гордона Брауна в Лондоне. 13 июля 2009
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Мехрибан Пашаева вышла замуж за Ильхама Алиева 22 декабря 1983 года. Через 20 лет она стала первой леди Азербайджана.
© AFP 2017 / Tobias SchwarzОбязанности первой леди Мехрибан Алиева совмещает с депутатской работой в Меджлисе, где она руководит рабочей группой по азербайджано-французским межпарламентским связям.Супруга президента Азербайджана Мехрибан Алиева во время церемонии открытия Европейских Игр 2015 на Олимпийском стадионе в Баку. 12 июня 2015
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
Обязанности первой леди Мехрибан Алиева совмещает с депутатской работой в Меджлисе, где она руководит рабочей группой по азербайджано-французским межпарламентским связям.
© AFP 2017 / Eric FeferbergГабонка французского происхождения Сильвия Бонго Ондимба вышла замуж за Али бен Бонго Ондимба в 1989 году, а через двадцать лет стала первой леди Габона.Президент Габона Али Бонго Ондимба и первая леди Габона Сильвия Бонго Ондимба в Елисейском дворце в Париже. 6 декабря 2013
© AFP 2017 / Eric Feferberg
Габонка французского происхождения Сильвия Бонго Ондимба вышла замуж за Али бен Бонго Ондимба в 1989 году, а через двадцать лет стала первой леди Габона.
© AFP 2017 / Wilfried MbinahСильвия Бонго Ондимба руководит фондома For the Family, который помогает бедным.Первая леди Габона Сильвия Бонго Ондимба произносит речь в Либревиле. 11 июня 2012
© AFP 2017 / Wilfried Mbinah
Сильвия Бонго Ондимба руководит фондома For the Family, который помогает бедным.
© AFP 2017 / Evaristo SaПервая леди Бразилии Марсела Темер познакомилась со своим супругом, ныне исполняющим обязанности президента страны Мишелем Темером, когда ей было 19 лет.Первая леди Бразилии Марсела Темер с супругом Мишелем Темер, Президентом Бразилии
© AFP 2017 / Evaristo Sa
Первая леди Бразилии Марсела Темер познакомилась со своим супругом, ныне исполняющим обязанности президента страны Мишелем Темером, когда ей было 19 лет.
© AFP 2017 / Evaristo SaДо замужества Марсела Тремер работала фотомоделью и принимала активное участие в конкурсах красоты.Первая леди Бразилии Марсела Темер
© AFP 2017 / Evaristo Sa
До замужества Марсела Тремер работала фотомоделью и принимала активное участие в конкурсах красоты.
© AFP 2017 / Matthew MirabelliСофи Грегуар вышла замуж за Джастина Трюдо в мае 2005 года, и через десять лет стала первой леди Канады. Супруги знакомы с самого детства, Софи была одноклассницей младшего брата премьер-министра Мишеля Трюдо.Первая леди Канады Софи Грегуар с супругом Джастиным Трюдо
© AFP 2017 / Matthew Mirabelli
Софи Грегуар вышла замуж за Джастина Трюдо в мае 2005 года, и через десять лет стала первой леди Канады. Супруги знакомы с самого детства, Софи была одноклассницей младшего брата премьер-министра Мишеля Трюдо.
© AFP 2017 / Chris Wattie / PoolСофи Грегуар пять лет проработала на телевидении, сейчас ведет ежедневную передачу на Radio-Canada, много времени посвящает общественной деятельности.Первая леди Канады Софи Грегуар
© AFP 2017 / Chris Wattie / Pool
Софи Грегуар пять лет проработала на телевидении, сейчас ведет ежедневную передачу на Radio-Canada, много времени посвящает общественной деятельности.
© AP Photo / Kevork Djansezian/PoolСупруга премьер-министра Японии Синдзо Абэ Аки родом из состоятельной семьи, ее отец был президентом одной из крупнейших японских кондитерских компаний.Аки Абэ с супругом Синдзо Абэ, премьер-министром Японии
© AP Photo / Kevork Djansezian/Pool
Супруга премьер-министра Японии Синдзо Абэ Аки родом из состоятельной семьи, ее отец был президентом одной из крупнейших японских кондитерских компаний.
© AP Photo / Herbert KnosowskiВ отличие от большинства жен японских политиков, супруга Синдзо Абэ открыто выражает свою точку зрения, которая зачастую не совпадает с общественным мнением. Например, она выражала свое несогласие с программой ядерной энергетики, а также со скепсисом отнеслась к идее Транстихоокеанского партнерства.Супруга премьер-министра Японии Аки Абэ
© AP Photo / Herbert Knosowski
В отличие от большинства жен японских политиков, супруга Синдзо Абэ открыто выражает свою точку зрения, которая зачастую не совпадает с общественным мнением. Например, она выражала свое несогласие с программой ядерной энергетики, а также со скепсисом отнеслась к идее Транстихоокеанского партнерства.
/

Австрия и Швеция

Первой леди Австрии считается супруга президента, хотя формально и законодательно этот статус в стране не закреплен. В случае с Александром Ван дер Белленом эту условную должность занимает его вторая жена Дорис Шмидауэр. Их свела партия "Зеленых", которую Ван дел Беллен возглавлял еще до президентской кампании и где Шмидауэр руководила кадрами. В отличии от лидера государства, от которого требуется покинуть все должности в политических объединениях для руководства страной, первая леди может и дальше заниматься партийной работой. Политолог по профессии, Шмидауэр сразу после избрания Ван дер Беллена в декабре 2016 года заявила о том, что "с удовольствием останется на вторых ролях" и продолжит свою работу в партии. Тем более, что никакой закон не обязывает ее сопровождать супруга или проводить приемы, но и также не дает никаких "бонусов", не наделяет охраной и не назначает содержание.

Жены глав правительства Швеции также какой-либо специальной роли не играют, их не называют "первыми леди". Чаще всего, они члены той же партии, что и их мужья, и занимаются либо активной профессиональной, либо политической жизнью.

Первая леди США Мишель Обама
© AP Photo / Susan Walsh
Проект "Мишель": как первую леди США готовят к политической карьере
Фокус шведских СМИ сосредоточен не столько на титуле "первой леди", сколько на том имидже, который складывается у супружеской пары. Жену действующего премьер-министра Швеции, социал-демократа Стефана Лёвена — Уллу Лёвен — можно часто видеть сопровождающей мужа во время нобелевских торжеств, официальных поездок и приемов. Она, скорее, воспринимается как надежный спутник жизни, который поддерживает супруга, и у которого есть своя частная жизнь.

С 2006 по 2014 год правительство Швеции возглавлял лидер либерально-консервативной Умеренной коалиционной партии Фредрик Райнфельдт. Его с супругой нередко сравнивали с Биллом и Хиллари Клинтон. У жены Райнфельдта Филиппы была вполне успешная политическая карьера в Стокгольме, где она занималась вопросами здравоохранения. У пары трое детей, супруги подали на развод в 2012 году после 20 лет совместной жизни. Позднее Фредрик Райнфельдт женился на своей пресс-секретарше Роберте Алениус.

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена