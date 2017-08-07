Официальный статус: кто должен содержать супругов первых лиц государства

ПАРИЖ, 7 авг — РИА Новости. Намерение президента Франции Эммануэля Макрона законодательно обозначить официальную роль первой леди — Брижит Макрон — и выделить ей бюджет вызвало споры: петицию против этой инициативы поддержали более 200 тысяч человек. Между тем, в странах объединенной Европы, значение которой французский президент постоянно подчеркивает, статус First Lady официально никак не закреплен, дополнительных средств супруги государственных лидеров не получают и уникальными привилегиями не пользуются.

Premiere dame de France

Впервые об особом статусе первой леди будущий президент Франции заговорил в ходе избирательной кампании. "Мы должны отказаться от французского ханжества. Если вас избрали президентом, и вы с кем-то живете, нужно, чтобы этот человек мог играть свою роль, и был признан в своей роли", — сказал Макрон в одном из телеинтервью. Он пообещал, что если будет избран, в первые недели вместе с юристами определит официальную роль первой леди.

На сегодня ни в Конституции Франции, ни в законодательных актах роль французской Premiere dame не определена. Между тем, в распоряжении супруги президента находится рабочий кабинет, пара сотрудников и охрана. Все это оплачивается из бюджета Елисейского дворца. В 2014 году французская Счетная палата сообщила, что содержание первой леди обходится в 450 тысяч евро в год.

В свою очередь Макрон хочет, чтобы первой леди был выделен отдельный бюджет, при этом движение президента "Вперед, Республика!" располагает большинством в Национальном собрании, так что помешать ему никто не сможет.

На минувшей неделе вопрос о статусе первой леди был затронут на слушаниях в парламенте при обсуждении законопроекта, запрещающего депутатам, сенаторам и членам правительства нанимать на работу членов своих семей. Представители крайне левой "Непокорившейся Франции" внесли на рассмотрение поправку, не допускающую выделения бюджетных средств супруге президента, однако голосование эта поправка, ожидаемо, не прошла.

Автором опубликованной на портале change.org петиции против введения статуса первой леди стал деятель искусства Тьери Поль Валетт. "Мы сократили бюджет вооруженных сил. Мы запрещаем парламентариям нанимать членов своих семей, в частности, супруг. Нельзя, с одной стороны, применять жесткие меры — которые, очевидно, предпринимаются в нужном направлении — а с другой, по желанию вводить особый пост для одной дамы — Брижит Макрон", — убежден он.

В тексте обращения Валетт напоминает, что Макрон сам говорил о важности петиций как прямого выражения мнения граждан страны. Автор надеется, что президент прислушается к мнению французов.

"Призрак оперы" — незаметный супруг канцлера Германии



Супруг канцлера ФРГ Ангелы Меркель Йоахим Зауэр — всемирно признанный ученый, профессор в области теоретической и физической химии. Как и Меркель, он восточный немец, закончил химический факультет университета имени Гумбольдта, в 25 лет защитил докторскую диссертацию, в 36 стал профессором. До 2005 года, когда Меркель впервые заняла кресло главы немецкого правительства, соратники канцлера по партии называли его "призрак оперы", так как профессор предпочитал заниматься своей научной работой, появляясь в сопровождении супруги на общественных мероприятиях не чаще раза в год. Пара расписалась в 1998 году, хотя познакомились будущие супруги в середине 1980-х годов и довольно долго жили в гражданском браке. Зауер, как и Меркель, женат во второй раз, от первого брака у него есть двое сыновей.

В 2006 году Зауэр впервые сопровождал Меркель в ходе зарубежной поездки в Австрию. В том же году он в первый раз принял участие в официальных мероприятиях в Германии в качестве "супруга канцлера", речь шла о визите президента США Джорджа Буша-младшего с первой леди Лорой Буш. С 2007 года Зауер участвует в "партнерской программе", то есть программе первых леди глав государств и правительств во время мероприятий, где работает Меркель. При этом официального статуса "первого джентльмена" у Зауэра нет. В зарубежные поездки он ездит как протокольное лицо, но ни зарплаты, ни специальной охраны не имеет.

Зауэр практически не дает интервью, которые не имеют отношения к науке. Известно, что супруги живут в Берлине не в резиденции, а в своей двухкомнатной квартире в центре города. Профессор Зауэр известен как большой любитель музыки Рихарда Вагнера, он ежегодно посещает оперные фестивали в Байрёйте и Зальцбурге, Меркель по возможности сопровождает мужа. Кроме того, они ежегодно проводят вместе неофициальный отпуск канцлера летом, предпочитая долгие прогулки на немецком побережье Северного моря и в Альпах.

Супругу Рахоя не узнают на улицах

Статуса "первой леди" в отношении супруги главы кабинета министров в Испании не существует. Жена премьера Испании Мариано Рахоя, Эльвира Фернандес Бальбоа, крайне редко появляется на публике, только на некоторых официальных мероприятиях. Она настолько малоизвестна, что иногда ее даже не узнают на улицах.

Живет Эльвира Фернандес вместе с супругом в премьерской резиденции Монклоа. Будучи экономистом по образованию, после того, как Рахой стал премьером в 2011 году, ей удалось сократить расходы на содержание резиденции на 25%. В настоящее время жена премьера не работает. Ранее она работала на телеканале Antena 3 и в телекоммуникационной компании Telefónica. У нее нет личных секретарей, пресс-секретаря, помощников или визажистов. Расходы на одежду она оплачивает из собственных средств.

Мариано Рахой и Эльвира Фернандес познакомились в баре в Понтеведре в 1992 году, через четыре года поженились и переехали в Мадрид. Вскоре она забеременела, но потеряла дочь на шестом месяце. В 1999 ей удалось родить первого сына при помощи ЭКО, в 2005 году на свет появился второй сын.

Секретное оружие Терезы Мэй

Муж премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип является топ-менеджером одного из крупнейших мировых инвестиционных фондов Capital Group. По выражению Financial Times господин Мэй – это "секретное оружие" премьера, поскольку он хорошо знаком с настроениями в лондонском сити.

На госзарплате Филип Мэй не состоит, и мягко говоря, в ней не нуждается — его фонд контролирует вклады на сумму около 1,4 триллиона долларов США по всему миру. Филип Мэй родился 18 сентября 1957 года в семье торговца обувью и учительницы французского языка, будущий муж премьера вырос в пригороде Ливерпуля, в Оксфордском университете он изучал историю.

Сама премьер-министр, согласно открытым источникам, получает зарплату в 143 тысячи 462 фунта стерлингов в год (188,5 тысяч долларов США). Супруги Мэй владеют особняком в Лондоне оценочной стоимостью в 1 миллион фунтов (1,3 миллиона долларов) и домом в Беркшире, его оценивают в 600 тысяч фунтов стерлингов (788 тысяч долларов).

В дополнение к зарплате премьера Терезе Мэй оплачивают гостиницы и расходы на командировки на сумму в 65 тысяч 737 фунта в год (около 86 тысяч долларов), разрешают принимать подарки от иностранных гостей и пользоваться служебными машинами Jaguar.

"Немодная" супруга Ципраса

В Греции первой леди зачастую называют супругу нынешнего президента Прокописа Павлопулоса Сисси, хотя еще чаще этот термин применяют по отношению к жене премьера Алексиса Ципраса — Перистере (Бети) Базиане. Президент в стране является номинальным главой государства и выполняет представительские функции, а реальная власть находится в руках премьера.

Ципрас и Базиана подписали договор о сожительстве, у них двое детей. Бети Базиана работает преподавателем — в 2008 году она получила докторскую степень на факультете электротехники и вычислительной техники Национального технического университета в Афинах, ее диссертация посвящена оптимизации производительности оптических сетей WDM.

Как супруга премьера, вместе с Ципрасом Базиана появляется на официальных мероприятиях и совершает зарубежные поездки. Почти все ее выходы в свет подвергаются критике в прессе — в отличие от большинства первых леди она не отличается элегантным нарядами, особым стилем или имиджем. Носит она в основном простые платья и не делает изысканных причесок, избегает ювелирных украшений, за исключением самых простых. У нее нет ни модных аксессуаров, ни роскошных нарядов от известных кутюрье.

Базиану в Греции обсуждают как никого другого. Светские обозреватели считают, что ее отношения с модой не самые лучшие, но сама Базиана говорила, что одевается просто и прямо потому, что выбор костюма должен соответствовать менталитету и образу жизни.

В бюджете Греции нет средств на содержание первой леди, а охраняют ее как члена семьи премьера. В целом, образ жизни супруги Ципраса практически не изменился после его прихода к власти.

Австрия и Швеция

Первой леди Австрии считается супруга президента, хотя формально и законодательно этот статус в стране не закреплен. В случае с Александром Ван дер Белленом эту условную должность занимает его вторая жена Дорис Шмидауэр. Их свела партия "Зеленых", которую Ван дел Беллен возглавлял еще до президентской кампании и где Шмидауэр руководила кадрами. В отличии от лидера государства, от которого требуется покинуть все должности в политических объединениях для руководства страной, первая леди может и дальше заниматься партийной работой. Политолог по профессии, Шмидауэр сразу после избрания Ван дер Беллена в декабре 2016 года заявила о том, что "с удовольствием останется на вторых ролях" и продолжит свою работу в партии. Тем более, что никакой закон не обязывает ее сопровождать супруга или проводить приемы, но и также не дает никаких "бонусов", не наделяет охраной и не назначает содержание.

Жены глав правительства Швеции также какой-либо специальной роли не играют, их не называют "первыми леди". Чаще всего, они члены той же партии, что и их мужья, и занимаются либо активной профессиональной, либо политической жизнью.

Фокус шведских СМИ сосредоточен не столько на титуле "первой леди", сколько на том имидже, который складывается у супружеской пары. Жену действующего премьер-министра Швеции, социал-демократа Стефана Лёвена — Уллу Лёвен — можно часто видеть сопровождающей мужа во время нобелевских торжеств, официальных поездок и приемов. Она, скорее, воспринимается как надежный спутник жизни, который поддерживает супруга, и у которого есть своя частная жизнь.

С 2006 по 2014 год правительство Швеции возглавлял лидер либерально-консервативной Умеренной коалиционной партии Фредрик Райнфельдт. Его с супругой нередко сравнивали с Биллом и Хиллари Клинтон. У жены Райнфельдта Филиппы была вполне успешная политическая карьера в Стокгольме, где она занималась вопросами здравоохранения. У пары трое детей, супруги подали на развод в 2012 году после 20 лет совместной жизни. Позднее Фредрик Райнфельдт женился на своей пресс-секретарше Роберте Алениус.