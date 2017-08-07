Россия предлагает США возобновить определенные контакты, заявил Рябков

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия предлагает США возобновить работу по ряду направлений, но ответа из Вашингтона пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы предлагаем возобновление работы по ряду направлений, и пока нет ответа. Мы хотим продолжать по Сирии, мы готовы к диалогу по Украине, по контролю над вооружениями, по нераспространению оружия массового уничтожения, по стратстабильности. У нас нет ни одной темы, где мы сказали бы: "Всё, из-за того, что вы приняли этот закон или вы проводите враждебную России линию, мы теперь не будем этим заниматься". Такого не было", — сказал он в интервью радио Sputnik

По словам Рябкова, российская сторона в политическом плане не рушит ничего из того, что имеется. "Механизмы диалога, которые не работают, были закрыты и демонтированы американской стороной", — отметил он.