Рябков сомневается в разногласиях США и ЕС по санкциям против России

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности существенных разногласий между ЕС и США по санкциям против РФ, заявил, что не верит в самостоятельность Европы.

"Я не верю по большому счету в самостоятельность нынешней Европы как игрока, особенно на российском направлении. К сожалению, они там тоже за последние годы наворочали столько всего и создали такой балласт в отношениях с нашей страной, что им от него будет сложно отказаться. Поэтому посмотрим, как то пойдёт. Но лоббизм бизнеса, экономические интересы, конечно, это фактор. Тем не менее я бы не преувеличивал его значение в новой обстановке", — заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", отвечая на вопрос о возможных разногласиях между США и ЕС из-за последствий антироссийских санкций для европейского бизнеса.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

После подписания Трампом закона о санкциях министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.

Москва назвала введение новых санкций хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.