Польша не рассматривает возможность размещения ракет США средней дальности

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Польша пока не рассматривает возможность размещения на своей территории американских ракет малой и средней дальности, если США пересмотрят договор о РСМД и захотят направить такие вооружения в Европу, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью "Коммерсанту".

"Пока это все спекуляции: предложения от США мы не получали, а решение о размещении подобного вооружения зависело бы от НАТО. Насколько мне известно, такую перспективу мы пока не рассматриваем", — сказал министр.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что конгресс США на фоне растущего противостояния с администрацией президента Дональда Трампа продолжает обсуждать законопроект о выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и предлагает начать разработку запрещенных документом ракет средней дальности.