Помощники Пенса отрицают, что он собирается баллотироваться в президенты

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Помощники вице-президента США Майка Пенса назвали сфабрикованной статью газеты New York Times, в которой утверждалось, что Пенс собирается баллотироваться в президенты в 2020 году.

Газета утверждает, что многочисленные помощники Пенса ищут спонсоров для его предвыборной кампании в президенты, а сам Пенс "выстраивает собственную политическую базу". Если бы публикация оказалась правдой, то Пенс либо не является лояльным президенту Дональду Трампу и хочет бросить ему вызов после первого срока, либо ждет, что Трамп по тем или иным причинам не захочет или не сможет выдвигаться на второй срок.

"Заявления, что вице-президент готовится к кампании 2020 года за Овальный кабинет, — это возмутительные фейковые новости. Это не что иное, как New York Times, выдающая желаемое за действительное", — написал в Twitter пресс-секретарь Пенса Марк Лоттер.

Claims @VP preparing for 2020 run are ridiculous #FakeNews and nothing more than wishful thinking by New York Times 🤥 — Marc Lotter (@VPPressSec) 5 августа 2017 г.

​Глава аппарата вице-президента Ник Айерс, приступивший к обязанностям в конце июня, также заявил в Twitter, что "статья — полная ложь, фейковые новости". Газета написала про Айерса, что якобы он сообщил множеству спонсоров Республиканской партии, что Пенс готов к выборам 2020 года.

"Они (газета — ред.) не могут назвать ни одного партийного донора, который слышал от меня подобные слова, потому что я этого не говорил. Постыдные фейковые новости!" — написал Айерс.

Вице-президенты США нередко баллотируются на пост главы государства, но по традиции лишь после того, как действующий президент пробудет у власти два срока либо откажется или не сможет баллотироваться на второй срок. На протяжении американской истории четырнадцать вице-президентов стали президентами, в том числе Джордж Буш-старший, Джеральд Форд, Ричард Никсон, Линдон Джонсон, Теодор Рузвельт и Томас Джефферсон.