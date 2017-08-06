Глава МИД КНР настоятельно призвал КНДР соблюдать резолюции ООН

ПЕКИН/МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И настоятельно призвал своего северокорейского коллегу Ли Ён Хо в ходе их встречи в воскресенье соблюдать резолюции СБ ООН, говорится на сайте МИД КНР.

"Китайская сторона призвала Северную Корею воздержаться от любых действий, нарушающих резолюции СБ ООН, а также призвала США и Южную Корею не усугублять ситуацию на Корейском полуострове", — говорится в заявлении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И отметил, что "ситуация на Корейском полуострове в настоящий момент крайне сложная и чувствительная, она сказывается на двусторонних отношениях Китая и КНДР".

Глава МИД Китая разъяснил своему северокорейскому коллеге принципиальную позицию Пекина по ядерной проблеме полуострова, заявив, что ситуация приближается к критической точке, но это также и поворотный момент для того, чтобы вернуться за стол переговоров. Он также призвал все стороны проявить сдержанность и сделать правильный выбор, который будет благоприятным для народов соответствующих стран и региональной стабильности.

Ранее агентство Ренхап сообщало, что главы МИД КНДР и Китая провели двустороннюю встречу на полях регионального форума АСЕАН в Маниле. Отмечается, что министры иностранных дел двух стран тепло поприветствовали друг друга.

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.