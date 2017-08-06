ОАГ поддержала исключение Венесуэлы из Меркосур

МЕХИКО, 6 авг – РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) поддержала исключение Венесуэлы из Южноамериканского общего рынка (Меркосур).

Ранее в субботу главы МИД стран Меркосур на встрече в Бразилии заявили, что членство Венесуэлы окончательно приостановлено из-за нарушения в стране демократических процедур после созыва национального учредительного собрания.

"Решение, принятое правительствами Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая, является примером действий в защиту принципов, которые объединяют наши страны, и передает послание надежды и поддержки народу Венесуэлы в момент его борьбы за свободу и права", – говорится в коммюнике организации.

ОАГ также вновь подчеркивает свой призыв к окончанию репрессий в Венесуэле, немедленному установлению выборного календаря, который включал бы в себя президентские выборы в 2017 году, открытие гуманитарного канала для помощи населению, восстановление полномочий Национальной ассамблеи и немедленную остановку работы "мошеннического" национального учредительного собрания.