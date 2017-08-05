МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент США до сих пор не сделал нескольких опасных шагов во внешней политике, однако со временем он может решиться на них, допустив тем самым новые серьезные ошибки, пишет на сайте Foreign Policy профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

По мнению автора, за время пребывания на своем посту Дональд Трамп сделал много ошибок во внешней политике, однако в нескольких вопросах ему пока удается избегать промахов, которые могут привести к опасным последствиям для США. Вместе с тем Уолт не исключает, что Трамп обдумывает некоторые из этих рискованных шагов и может совершить их, стараясь отвлечь внимание от неудач своей администрации во внутренней политике.

В первую очередь, огромной ошибкой со стороны Трампа будет попытка военным путем разрешить кризис вокруг Северной Кореи. С большой вероятностью подобный шаг приведет к развязыванию полномасштабной войны в регионе, пишет Уолт.

Вторым опасным промахом Трампа может стать выход из соглашения о совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана. Это соглашение Трамп еще в ходе предвыборной кампании подвергал резкой критике, напоминает издание.

Помимо "обычной" войны, автор предостерегает Трампа от ведения "торговых" войн и чрезмерного увлечения протекционистскими мерами, что, по его мнению, негативно скажется на состоянии мировой экономики.

Введение дополнительных сил в Афганистан, на котором настаивает ряд военных, может стать еще одной потенциальной ошибкой американского лидера. Несмотря на то, что во время предвыборной кампании Трамп выступал против вовлечения США в конфликты на Ближнем Востоке, теперь он уже не столь твердо придерживается этой позиции, утверждает Уолт.

Наконец, последней из крупных внешнеполитических ошибок, которые Трамп пока не совершил, автор называет предоставление американских вооружений Киеву. По его мнению, это приведет лишь к эскалации напряженности в отношениях с Москвой.