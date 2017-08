ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что теория демократов о его сговоре с Россией унизительна для Америки.

"Это фейковая история, которая унизительна для всех нас, для нашей страны и конституции", — сказал Трамп на митинге в Западной Виргинии, которую транслировали американские телеканалы.

"Единственная причина того, что демократы говорят о совершенно придуманной "русской истории" — в том, что у них нет идей, нет повестки дня, нет концепции. "Русская история" — полная фабрикация. Это просто попытка оправдать самое большое поражение в американской политической истории", — заявил Трамп.

Трамп поинтересовался у тысяч собравшихся, нет ли среди них русских. По его словам, никаких русских не было и в Огайо и Пенсильвании — штатах, сыгравших решающую роль на президентских выборах: Трамп победил там с небольшим отрывом.

"Большинство людей знают, что никаких русских у нас в штабе не был, никогда не было. Мы выиграли не из-за России, а из-за вас", — заявил Трамп сторонникам.

Он призвал прокуроров искать не "русский след" на выборах, а 33 тысячи пропавших электронных писем Хиллари Клинтон, а также "уран, который продали Клинтоны и который оказался теперь в руках у очень разозлившихся русских".

Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной Росатому компанией Uranium One. Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с Клинтоном Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды. Кроме того, в 2008–2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One Росатомом. Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы, а СМИ обвинили Трампа в "сговоре с Россией". Россия неоднократно опровергала эти обвинения.