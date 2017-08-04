В перестрелке в Мексике пострадали семь человек

МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Не менее семи человек получили в четверг ранения в результате перестрелки в одном из самых неспокойных районов мексиканской столицы Тепито, сообщает портал Excelsior.

Пострадавшие доставлены в госпитали, движение в районе перекрыто. Причины конфликта пока не установлены.

Район Тепито имеет дурную славу — в нем "хозяйничают" наркоторговцы, бандиты, карманники. В Тепито расположен один из самых известных рынков города, где процветают подпольные публичные дома, игровые притоны, обустроены склады контрабандных товаров.