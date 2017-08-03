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В мире

HuffPost напомнил, как Москва в прошлый раз массово сократила дипмиссию США

16:1903.08.2017
(обновлено: 16:22 03.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗдание посольства США в Москве. Архивное фотоЗдание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Портал Huffington Post рассказал о последнем до текущего момента случае массовой высылки американских дипломатов из России — точнее, из СССР.

Вывоз посольством США в России собственности со складских помещений на Дорожной улице в Москве. 31 июля 2017
© РИА Новости / Виноградов Дмитрий
Посольство США рассказало о последствиях сокращения дипмиссии в России

Это произошло в 1986 году, и американские дипломаты, работавшие тогда в Москве, поделились с порталом своими воспоминаниями — в частности, о тех трудностях, с которыми они столкнулись после введенного СССР запрета на работу советских граждан в посольстве США.

По словам отставного дипломата Стивена Пайфера, задачей Москвы тогда было "поставить посольство на колени": местные жители выполняли повседневные задачи типа мытья туалетов и поставок молока. После введения запрета американцам пришлось приспосабливаться к таким задачам самим.

Дипломаты ввели для себя вахтовый график работы, по которому они время от времени делали перерыв в исполнении своих непосредственных обязанностей и выполняли ту работу, которую до этого делали советские граждане.

"Я помню, как каждые две недели вместо того, чтобы сочинять депеши, я приходил на работу в спецодежде", — вспоминает бывший дипломат Джон Хербст.

И Хербст, и Пайфер рассказали, чем они еще занимались: ездили за посылками, разгружали грузовики, чистили ванные. Их супруги тоже брались за дело. При этом, по словам Хербста, они относились к ситуации с юмором.

Посол США Майкл Макфол. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Макфол утверждает, что россиянам придется месяцами ждать виз в США

Как отмечает Huffington Post, вскоре после этого Вашингтон прислал им на помощь наемных работников. После того, как распался Советский Союз, посольство снова стало брать на работу местных, в которых остро нуждается.

Владимир Путин 30 июля в ответ на новый законопроект конгресса о санкциях против России объявил о сокращении численности дипломатической миссии США в стране на 755 человек. Кроме того, он сообщил о запрете на использование американскими дипломатами дачи в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице.

 

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