СМИ: женщина пыталась пронести оружие в здание конгресса США

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американские полицейские, охраняющие конгресс, задержали женщину, пытавшуюся пронести оружие в одно из зданий палаты представителей в Вашингтоне, сообщает издание Politico.

Инцидент произошел на прошлой неделе в пятницу, однако известно о нем стало только в среду. В ходе стандартной проверки безопасности полицейские обнаружили заряженное оружие в сумке 34-летней Кимберли Барбер. Женщину задержали, ей предъявлено обвинение в незаконном владении оружием.

Как отмечает издание, инцидент не повлиял на работу конгресса в пятницу, последний день работы законодателей перед августовскими парламентскими каникулами.