Депутат Рады заявил о срыве гособоронзаказа

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук раскритиковал изменения в бюджете страны, утвержденные президентом Петром Порошенко. Об этом политик написал в своем аккаунте в Facebook.

Он отметил, что министерство обороны получит в этом году дополнительное финансирование. Однако, по его словам, это вряд ли принесет пользу стране, поскольку выделенные ранее средства были использованы "с сомнительной эффективностью", а гособоронзаказ по закупкам новой бронетехники для армии находится "в ступоре".

"Причина все та же — Минобороны не заключает договора с предприятиями "оборонки", полностью срывая (точнее — уже по факту сорвав) выполнение гособоронзаказа на этот год", — написал Тымчук.

Он также возмутился тем, что Киев "отбирает миллиарды гривен" у социальной сферы и отдает их министерству обороны, которое при этом не заключает контракты на поставку военной техники.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что ряд должностных лиц ВСУ подозреваются в растрате госимущества и махинациях. По данным ведомства, они реализовали коррупционную схему — вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее были в использовании и уже продавались. В июле по данному делу был арестован директор Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив.