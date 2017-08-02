Экс-премьер Таиланда Сомчай Вонгсават выиграл процесс в верховном суде

БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Коллегия верховного суда Таиланда в среду закрыла уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Таиланда Сомчая Вонгсавата и членов его кабинета по обвинению в превышении власти при подавлении оппозиционных выступлений в 2008 году, сообщает Третий национальный телеканал страны.

Бывшего премьера и группу его ближайших соратников обвиняли в том, что по их приказу при подавлении уличных выступлений оппозиционного их кабинету движения "желторубашечников", пытавшихся захватить Дом правительства в 2008 году, полицией был применен слезоточивый газ, в результате чего два человека погибли и более 400 человек получили травмы.

В среду суд объявил свое решение: так как полиция не могла заранее знать, что слезоточивый газ, используемый в качестве радикального средства контроля толпы во всем мире, может привести к жертвам, признать состав преступления в деле отсутствующим, сообщает телеканал.

Сомчай Вонгсават является родственником и сторонником бывшего премьер-министра и фактического лидера нынешней таиландской оппозиции Таксина Чинавата. Противники политического клана Чинават в период его правления называли Вонгсавата "марионеткой Таксина". Другими обвиняемыми по делу были еще один бывший премьер и ветеран таиландской политики генерал Чавалит Йонгчайют, являвшийся в правительстве Вонгсавата вице-премьером по безопасности и возглавлявший в 2008 году Главное управление национальной полиции генерал Патчарават Вонгсуван, брат генерала Правита Вонгсувана, который в настоящее время занимает посты вице-премьера по безопасности и министра обороны.

Западные СМИ назвали вердикт таиландского верховного суда "редкой победой таиландской про-Чинаватовской оппозиции".