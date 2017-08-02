Панама может отозвать посла из Венесуэлы

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Правительство Панамы рассматривает возможность отзыва своего посла из Венесуэлы, заявила глава МИД страны Исабель де Сен Мало.

"Это тема, которую мы обсуждаем уже много месяцев (отзыв посла — ред.). Если мы этого не сделали раньше, то только для защиты интересов Панамы в этой стране и чтобы быть солидарными с гуманитарной ситуацией, которую переживают наши братья венесуэльцы", – приводит канал Globovision слова де Сен Мало.

В свою очередь вице-президент Панамы Луис Мигель Инкапие отметил, что вопрос об отзыве посла может быть решен в ближайшие дни, однако речи о разрыве дипотношений между странами не идет. "Разорвать отношения с Венесуэлой – это было бы крайним шагом. Страны региона все еще надеются на разрешение конфликта, а разрыв полностью отдаляет от этой возможности", — сказал Инкапие.

Ранее МИД Колумбии заявил, что посол страны не вернется в Венесуэлу в знак протеста против выборов в национальное учредительное собрание. Посол Рикардо Лосано был отозван из Каракаса еще в конце марта, когда верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть парламента и лишил депутатов иммунитета. Потом верховный суд отменил свое решение.

Ранее Колумбия наряду с другими странами региона заявила, что не признает результаты выборов в учредительное собрание Венесуэлы. Объявление этих выборов имеет целью реформирование конституции страны и, как отмечают эксперты, изменение системы управления. В частности, президент Николас Мадуро через собрание может попытаться окончательно лишить оппозиционный парламент его функций, а также реформировать генпрокуратуру, выступившую против его инициатив.