Белый дом: Трамп не диктовал сыну заявление о встрече с Весельницкой

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не диктовал своему старшему сыну Дональду Трампу-младшему заявление для прессы по ситуации относительно встречи с российский адвокатом Натальей Весельницкой, но дал совет, сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Он точно его не диктовал. Но он взвесил, дал совет — как и любой другой отец бы сделал", — сказала Сандерс журналистам.

Ранее издание Washington Post сообщило, что президент США надиктовал своему сыну заявление, в котором содержались вводящие в заблуждение заявления о том, что он обсуждал на встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Изначально советники президента решили, что Трамп-младший должен выпустить правдивое заявление — так, чтобы появление новых деталей не ставило его честность под сомнение, но президент решил составить текст по-своему, написала газета.

По информации издания, Трамп надиктовал заявление о том, что во время встречи его сына и Весельницкой обсуждалась проблема усыновления детей, а не предвыборная кампания, что встреча не была важной и что ее инициировала российский адвокат. Президент сформулировал текст, когда возвращался с саммита G20 (завершился 8 июля), добавляла газета.

Она отмечала, что, по словам информированных о событиях людей, Трамп в самолете был "занят, работая над заявлением сына", которого на борту не было: президент диктовал заявление советнику по коммуникациям Хоупу Хиксу, а несколько часов спустя команда Трампа-младшего передала заявление в четыре предложения газете New York Times.

В обсуждениях того, как объяснить встречу с российским адвокатом, изначально участвовали советник и зять президента Джаред Кушнер, который также присутствовал на встрече с Весельницкой, и адвокаты президента, пишет газета. По словам источников, близких к ситуации, предлагались разные варианты публикации, чтобы уменьшить отрицательные последствия "связей между семьей Трамп и Россией", но перед полетом Трамп решил отказаться от общего обсуждения.

Старший сын Трампа стал участником политического скандала, когда СМИ узнали, что в 2016 году он встречался с российским адвокатом Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле".

Трамп-младший 9 июля сделал заявление, согласно которому он с Полом Манафортом и Джаредом Кушнером встречался с российским адвокатом, а в центре переговоров была программа усыновления в США детей из России. Он добавил, что на встречу его пригласили через знакомых и он не знал имени человека, с которым собирался переговорить.

На следующий день New York Times написала, что Весельницкая заявляла о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Однако, как заявил Трамп-младший, "никаких подробностей или дополнительной информации не было предоставлено и даже не предложено, быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, затем стороны перешли к проблеме усыновления, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было лишь "предлогом для встречи".

Еще через день Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу. Сын президента США тогда заявил, что "женщина (Весельницкая) не была российским чиновником" и "не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского".

Весельницкая заявила, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младшим, "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства" и не предлагала компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.