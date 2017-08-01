Замглавы МИД обсудил с послом Южной Кореи ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков обсудил с послом Республики Корея в России Пак Ро Бёком ситуацию на Корейском полуострове, сообщает во вторник российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове, обсуждены актуальные региональные проблемы, а также некоторые другие вопросы международной повестки дня", — говорится в документе.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В Южной Корее полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.