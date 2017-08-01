Парламент Венесуэлы не признает итоги выборов в учредительное собрание

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы во вторник официально отказалась признавать результаты недавних выборов в национальное учредительное собрание (НУС), объявленные избирательными властями страны, а также все законодательные акты, которые могут быть приняты новым органом.

Власти Венесуэлы заявили ранее о рекордном участии венесуэльцев в выборах в НУС: по данным национального избирательного совета, их число превысило 8 миллионов. Однако один из лидеров оппозиции губернатор штата Миранда Энрике Каприлес заявил, что власти примерно в три раза завысили число людей, проголосовавших на выборах.

Соответствующее заявление парламента о непризнании выборов было принято оппозиционным большинством, отмечает портал Universal.

При этом в ходе сессии три депутата из проправительственной фракции "Великий патриотический полюс" заявили о своем выходе из этого блока из-за имеющихся разногласий. Ими стали депутаты Эустокио Контрерас, Херман Ферре и Ивон Тельес.

Они объявили о создании новой социалистической фракции в парламенте. "Мы социалисты и защищаем идеи Чавеса, мы разделяем стратегические цели со всеми чавистами, однако у нас есть разногласия, как действовать в нынешней конъюнктуре с учетом сложной динамики, в которой живет Венесуэла", – заявил депутат Контрерас.

Он заметил, что наибольшие разногласия вызвал как раз вопрос о созыве НУС по личной инициативе президента Николаса Мадуро. "Нас никто не спрашивал, никто не спросил и венесуэльский народ, в котором и заключена настоящая учредительная сила", — сказал Контрерас.

Само здание парламента страны во вторник с утра окружено сторонниками президента Мадуро. Они не дают депутатам возможности выйти на улицу, отмечает портал Nacional.